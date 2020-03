Deversarea unei cantitati importante de apa murdara dintr-un camin aflat langa drumul european 58, pe raza comunei Valea Lupului, a alertat ieri mai multe institutii. Un localnic ne-a semnalat ca, in apropierea intersectiei E58/DN28 cu strada Lacului, este un pod pe sub care trece Paraul Lupu. Aici „este o gura de canal din care se varsa aproape continuu tone de ape uzate ce provin de la blocurile si casele din comuna", se arata in mesajul primit ieri la (...)