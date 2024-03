Stiri pe aceeasi tema

- ”Avand in vedere numeroasele mortalitati de animale salbatice identificate pe terenurile agricole de pe raza judetului Timis, comisarii GNM CJ Timis au efectuat propriile verificari, in paralel cu reprezentantii DSVSA Timis si IPJ Timis. In urma verificarilor au fost identificati 2 operatori economici…

- Aparate de gatit și frigidere neigienizate, oale și tigai acoperite de grasime arsa, alimente expirate sau nedepozitate corespunzator sunt doar cateva dintre problemele descoperite la cele mai recente controale efectuate de Protecția Consumatorilor (CJPC) Buzau. Un restaurant a fost inchis temporar

- Protecția Consumatorului a inchis temporar un local de tip fast-food din Sebeș, iar proprietarii acestuia s-au ales și cu o amenda de 10.000 de lei. Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Brașov a desfașurat o acțiune de control verificare masuri la operatorul economic SC Soficris SRL,…

- Satu Mare: Depozit inchis temporar de comisarii de la Protectia Consumatorului; peste o tona de produse, expirate Depozitul de la Vetis al unei firme care detine un lant de magazine a fost inchis temporar de catre comisarii Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorului (CJPC) Satu Mare,…

- Reprezentantii CJPC Constanta au anuntat marti, ca in urma unei reclamatii a fost facuta o actiune de control la punctul de lucru al SC Chiros SRL- Cherhanaua Ovidiu din Ovidiu. Echipele de control au gasit mai multe nereguli, printre care: camerele adiacente blocului alimentar prezinta infiltratii; …

- Politistii de la Protectia Animalelor Caras-Severin au gasit, intr-o exploatatie de bovine din comuna Constantin Daicoviciu, vaci vii si moarte, tinute in acelasi loc. Cele vii nu aveau apa si hrana si erau adapostite necorespunzator. Pe numele proprietarului a fost deschis dosar penal, acesta primind…

- Inca de la inceputul anului ANPC a efectuat mai multe controale, in urma carora au fost amendați mai mulți operatori comerciali, sau, cum este și cazul despre care vorbim azi, in care aflam ca ANPC a inchis un restaurant chinezesc din Romania, ca urmare a faptului ca au fost gasiți gandaci in bucatarie.…

- „Colindul” ANPC Cluj a prins nepregatite mai multe gazde din zonele de vacanța de iarna. In urma controalelor Protecției Consumatorilor, comisarii au aplicat amenzi de 3,9 mil. lei și au inchis 49 de locații din Regiunea Nor