Stiri pe aceeasi tema

- Vice-lidera Seriei de Bacau i-a transferat de la AS Suporterilor FCM Bacau pe Ramon Gheorghe, Narcis Honea și Alex Negru, iar din Italia, de la US Breno, l-a adus pe Alberto Carrara. Totodata, Gica Penoff i se alatura lui Gabi Bojescu pe banca tehnica FC Dinamo Bacau iși va relua pregatirile pe data…

- La inceputul lunii ianuarie a fost deschis al doilea ghișeu ce va deservi activitatea cu publicul desfașurata de Administrația Cimitirelor Bacau (Cimitirul Central, Calea Marașești nr. 161). Cetațenii se pot prezenta la ghișeele de la Cimitirul Central de luni pana joi, intre 08:00- 15:00 și vineri…

- Ministerul Afacerilor Interne a anunțat: carțile de identitate se schimba, iar noile acte vor avea incorporat și un CIP, care va ține loc de card de sanatate. Mai mult, din 2021, eliberarea carții de identitate va fi de la 12 ani, nu de la 14 cum este acum. Astfel, buletinele se vor schimba in carți…

- In mod neașteptat si stanjenitor pentru familiile cu copii, Guvernul PNL refuza sa puna in aplicare legea votata in Parlament la sfarșitul anului trecut privind dublarea alocațiilor copiilor, ce ar fi trebuit sa intre in vigoare de la 1 ianuarie 2020. Consider ca parinții celor 128.000 de copii din…

- De saptamana viitoare, cel mai probabil de luni, 13 ianuarie, Secția de Chirurgie și ortopedie pediatrica din Spitalul Județean de Urgența Bacau se muta la Maternitate. A fost singura soluție care s-a putut lua, avand in vedere ca in cladirea in care functioneaza Pediatria au inceput lucrari de modernizare,…

- In bugetul de stat aprobat pentru 2020 a fost alocat doar circa 18% din necesarul de finanțare pentru Centura Bacaului. Centura ar avea nevoie de 350-400 de milioane de lei anul acesta, dar in buget nu sunt prevazute decat 64 de milioane de lei. Ce spun bacauanii despre aceasta situație? Articolul Ce…

- Almanahul dictionar al presei din Romania si a celei romanesti de pretutindeni (1926) ne prezinta o interesanta poveste a unui ziar aparent pro-bolșevic, tiparit de un grup de ofițeri ardeleni la Moscova in 1918. Conform publicației, care citeaza un almanah al presei din Ardeal, toata operațiunea ar…

- In ultimele 3 zile, respectiv in perioada 27-30 decembrie a.c., Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacau a derulat 51 de intervenții, 31 dintre situațiile inregistrate la nivel județean fiind pentru acordarea asistenței medicale de urgența. Astfel, in baza solicitarilor…