- Liderul AUR George Simion a avut o intrevedere cu Jaroslaw Kaczynski, care a devenit prilej pentru liberalii romani sa-l atace. Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan afirma, joi, ca liderul AUR George Simion s-a intalnit cu Liviu Dragnea al Poloniei, la Varsovia, referire la Jaroslaw Kaczynski, despre…

- Liderul PNL Nicolae Ciuca si presedintele PSD Marcel Ciolacu au stabilita azi o intalnire cu presedintele Klaus Iohannis, inainte de anuntarea intelegerii privind alegerile din acest an, intalnire care va avea loc in cursul serii, la ora 19.00. Discutia are loc in contextul unei posibile intelegeri…

- Fostul premier PSD Mihai Tudose considera ca Mircea Geoana a vrut „sa iasa in fața” prin recentele declarații privind o candidatura inependenta la prezidențiale, susținuta de PSD. Europarlamentarul a declarat ca fostul sau coleg are acum notorietate pentru ca este sinugul care s-a anunțat pentru o astfel…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose sustine ca Mircea Geoana nu va reusi nici macar sa stranga semnaturile de sustinere pentru a candida la alegerile prezidentiale. ”Asa cum o joaca domnul Geoana acum, ”Eu sunt un asset, sunt o chestie din spuma si va fac o favoare ca as putea sa accept sa candidez pentru…

- Nicolae Ciuca va participa, la Iasi , la o intalnire regionala cu liderii a sase organizatii PNL din Moldova, la care se va discuta strategia partidului pentru europarlamentare. Presedintele PNL , Nicolae Ciuca, va efectua o vizita de lucru la Iași, marți, 23 ianuarie, in cadrul careia va participa…

- Liderul AUR, George Simion, ii someaza pe Marcel Ciolacu și pe Sorin Grindeanu sa poarte discuții cu transportatorii care protesteaza de doua zile. „Incepand de ieri, fermierii și transportatorii romani au ieșit in strada nemulțumiți de modul in care sunt umiliți de actuala guvernare.…

- Noul an a inceput cu atacuri in Coaliție. Europarlamentarul PSD Mihai Tudose spune ca șeful PNL Nicolae Ciuca nu are ce cauta in politica, pentru ca nu este facut pentru aceasta lume. Mai mult, eurodeputatul social-democrat crede ca Nicolae Ciuca nu va ajunge sa candideze la alegerile prezidențiale…