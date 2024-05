Partidul Politic Oficial a fost dronat de poporanul enervat monstruos

Stiri pe aceeasi tema

- Lacramioara Pintilie nu și-a mai putut stapani lacrimile dupa o cearta avuta cu Andrea, in ediția 19 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13. Adnana a avut o reacție neașteptata la adresa colegei sale care a primit cuțitul de aur.

- Ion Tiriac s-a enervat cumplit! Ordin al magnatului pentru Simona Halep dupa victoria de la TAS.Vezi AICI pe cine trebuie sa traga la raspundere Simona Halep dupa victoria de la TAS...Ion Tiriac nu e multumit cu revenirea Simonei Halep pe teren.

- Florin Tanasescu La-nceput trecu o boare pe deasupra viilor. Adica, a noastra. Dupa aia, s-a auzit o pitigaiala. Iar la orizont, s-a ivit porumbelul pacii, in pene de cioara. Dilema unuia – ca de altfel a multora dintre noi, care mai facem inca umbra pamantului – ce sa fie, ce sa fie? „Porumbelul pacii,…

- Rareș Beșliu, un fotograf indragostit de natura și de viața animalelor, demareaza proiectul fotografic La NORD de cuvinte, o paralela intre regiunile arctice și impactul schimbarilor climatice simțit in Romania.

- De mai bine de un deceniu, fosta vedeta PRO TV a plecat din Romania, iar de atunci, aparițiile sale pe micul ecran sunt evenimente rare. A acceptat un interviu, insa discuția s-a transformat intr-o interacțiune stanjenitoare. Iulia Vantur s-a enervat in dialogul cu Teo Trandafir, din pricina unor intrebari…

- Oana Roman a rabufnit dupa moartea mamei sale. Mioara Roman s-a stins din viața pe 23 februarie 2024, dupa ce in ultimii ani s-a luptat cu mai multe boli grave. Fosta soție a lui Petre Roman a lasat in urma sa datorii uriașe. Dupa decesul ei, in presa s-a tot speculat ca fiicele sale, Oana […] The post…

- Gigi Becali s-a enervat cumplit! Latifundiarul din Pipera lanseaza o serie de acuzatii absolut uluitoare. Gigi Becali face dezvaluiri socante care vor declansa un scandal mare in fotbalul din Romania.Vezi AICI acuzatiile socante lansate de Gigi becali la adresa lui Edi Iordanescu...

- Simona Halep a dat in judecata compania canadiana care a produs suplimentul nutritiv contaminat, care a dus la suspendarea ei timp de 4 ani, pentru dopaj. Sportiva noastra cere daune de peste 10 milioane de dolari de la Quantum Nutrition, care opereaza sub numele de Schinoussa Superfoods, dupa ce a…