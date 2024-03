Stiri pe aceeasi tema

- Ramas in continuare simplu membru in PNL la trei saptamani și fara o zi dupa ce Nicolae Ciuca i-a promis președinția organizației județene, dar deocamdata nu l-a mai numit, Valeriu Iftime a trait miercuri o zi jenanta din punct de vedere politic.

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a facut un apel pentru oprirea racolarilor de primari intre partidele din coaliție, calificandu-le drept „o calicie fara rost”, iar „lumea nu face altceva decat sa rada de noi”.„Backgroundul celor doua partide politice, au in spate o istorie a acestei confruntari, acestei…

- Marcel Ciolacu a fost intrebat sambata, intr-o conferinta de presa sustinuta la Covasna, despre primarii si viceprimarii PNL din Timis care vor candida din partea PSD si daca acest lucru nu duce la tensiuni in coalitie. „O sa stam de vorba in coalitie in urmatoarea saptamana sa vedem exact ce se intampla.…

- Amenințarile mai mult sau mai puțin voalate pe care unii primari le-au facut dupa acțiunile declanșate de conducerea centrala privind impunerea lui Valeriu Iftime in funcția de președinte interimar al PNL Botoșani l-au enervat pe omul de afaceri.

- Alegerile europarlamentare vor fi comasate cu cele locale si vor avea loc in iunie Alegerile europarlamentare vor fi comasate cu cele locale si vor avea loc in iunie, iar PSD si PNL vor merge pe liste comune la alegerile europarlamentare si separat la alegerile locale, a anuntat, miercuri, presedintele…

- Primarilor care practica traseismul li se pune o „eticheta nerozabila”, insa PNL este dispus sa coaguleze drepta, iar „cei care vor sa vina și nu se regasesc in familia de dreapta sunt bineveniți”, spune liderul liberal, Nicolae Ciuca.

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, susține ca premierul Marcel Ciolacu și miniștri au facut o mare greșeala pentru ca n-au discutat in primele 48 de ore cu protestatarii. El da ca exemplu greva profesorilor, acolo unde premierul Nicolae Ciuca a stat și 12 ore la negocieri pana s-a rezolvat situația.”Te…

- O serie de fotografii scandaloase au fost facute publice de un tanar din Botoșani, pentru care ceea ce a facut reprezinta in opinia sa un motiv de lauda. Au aparut pe una dintre rețelele de socializare și s-au viralizat rapid.