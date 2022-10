Stiri pe aceeasi tema

Oamenii de stiinta din Filipine au ridicat vineri nivelul de alerta pentru vulcanul Mayon, cel mai activ vulcan de pe insula Luzon, in urma mai multor semnale care indica o crestere a activitatii, informeaza Xinhua.

Autoritațile sanitare nigeriene au declarat marți ca sunt la curent cu focarul in curs de apariție a bolii cu virus Ebola (EVD) in Uganda, așa cum a fost declarat in septembrie, transmite agenția Xinhua.

La mai bine de jumatate de secol dupa ce Marea Britanie a efectuat primele teste nucleare in arhipelagul australian Insulele Montebello, intre 1952 si 1956, oamenii de stiinta au descoperit ca exista in continuare un risc de radiatii pentru vietuitoarele marine si turisti, informeaza marti agentia…

Un grup international de oameni de stiinta condus de cercetatori chinezi a constatat ca Oceanul Arctic prezinta o acidificare mult mai rapida comparativ cu alte oceane ale lumii ca urmare a topirii ghetii marine, informeaza agentia Xinhua.

Un studiu condus de cercetatori din Israel a identificat o modalitate de prevenire a metastazei cerebrale a melanomului, a anuntat Universitatea Tel Aviv (TAU) din centrul Israelului, informeaza agentia Xinhua, potrivit Agerpres.

Cercetatorii chinezi de la Universitatea Southwest Jiaotong din Chengdu, provincia Sichuan, au efectuat recent teste rutiere pentru masini modificate, care folosesc magneti pentru a pluti la 35 de milimetri deasupra unei sine conductoare, potrivit agentiei de presa chineze Xinhua, citata de CNBC.…

NASA a publicat noi imagini realizate de telescopul spațial James Webb a unei exoplanete indepartate, o lume extraterestra din afara sistemului nostru solar.

Ministrul Agriculturii Petre Daea a precizat ca punerea in aplicare a Programului de reabilitare a sistemului de irigatii trebuie sa se faca ceas de ceas si zi de zi, fara intrerupere si a adaugat ca este important „sa nu mai distrugem si sa pastram ceea ce facem".