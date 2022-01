Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, Marian Neacșu va fi numit sectretar general al Executivului Ciuca, au confirmat pentru Puterea.ro surse din PSD. Fostul secretar general al PSD, Marian Neacșu, este in present vicepresedinte al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE). Acesta a fost exclus din PSD, in…

- Laura Codruța Kovesi a pierdut definitiv procesul intentat Consiliului Superior al Magistraturii, legat de faptul ca instituția nu i-a acordat gradul profesional de Parchet General. In 2018, secția pentru procurori a CSM a decis sa nu ii acorde acest grad profesional fara concurs, doar in virtutea faptului…

- Vasile Dancu, Mihai Tudose, Alexandru Rafila și Gabriela Firea sunt principalele nume vehiculate de social – democrați pentru noul guvern alaturi de liberali. Acestea au fost prezentate luni seara de Marcel Ciolacu care a spus ca decizia privind inceperea negocierilor cu PNL a fost luata fara discuții…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat intr-o emisiune TV luni seara ca alianța dintre PSD și PNL pentru guvernare ar trebui sa dureze cel puțin pana in 2024 și ca premierii nu mai trebuie schimbați de cateva ori pe an. „Noi am luat decizia de a avea negocieri cu PNL, UDMR și minoritați, asta…

- Rapperul Tyga și Camaryn Swanson – influencer, au o relație din primavara anului 2021, insa se pare ca lucrurile au degenerat intre cei doi. Fosta iubita a rapper-ului il acuza de violența domestica. Potrivit celor de la TMZ, cei doi au avut o altercație in dimineața zilei de 11 octombrie, dupa ce Camaryn…

- Frances Haugen, femeia care a divulgat documente interne ale Facebook si a vorbit public despre faptul ca reteaua sociala dauneaza copiilor, alimenteaza divizarea si slabeste democratia, va fi audiata pe 8 noiembrie in Parlamentul European. Decizia a fost luata in cadrul Comisiei pentru piata interna…