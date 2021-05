Stiri pe aceeasi tema

- Hermannstadt a remizat, miercuri, pe teren propriu, scor 0-0, cu FC Viitorul, într-o disputa contând pentru etapa a șasea din play-out-ul Ligii 1 la fotbal. De știut:Oaspeții au încheiat partida în inferioritate numerica, Romeo Benzar fiind eliminat în minutul 92…

- Viitorul primește vizita lui Dinamo, de la 18:30, in etapa a 5-a din play-out-ul Ligii 1. Partida va fi liveTEXT și video pe GSP.ro și in direct pe Look Sport+, Digi Sport și TV Telekom Sport. Viitorul – Dinamo, liveTEXT de la 18:30 Click AICI pentru live+ statistici Viitorul – Dinamo, echipe de start: …

- Formatia FC Voluntari a învins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa FC Viitorul, în etapa a treia a play-out-ului Ligii I.Unicul gol al meciului a fost marcat de Jefte (28), informeaza News.ro.Au evoluat echipele:FC Voluntari: Rîmniceanu - Tamas,…

- FC Viitorul a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (0-0), pe Gaz Metan Medias, in etapa a II-a a play-out-ului Ligii I. A marcat: Ciobanu '82 (p). 1-0, min. 82: Ze Manuel l-a faultat pe Boboc in careu, iar arbitrul a dictat penalti. Andrei Ciobanu a trasformat lovitura…

- Viitorul Constanța joaca acasa cu Gaz Metan Mediaș, de la ora 19:30. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport+. Programul etapei a 2-a din play-out VIITORUL - GAZ METAN, liveTEXT de la 19:00 Click AICI pentru live+statistici! VIITORUL - GAZ METAN, echipe…

- Formatia UTA Arad a invins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa FC Viitorul, in prima etapa a play-out-ului Ligii I. Unicul gol al meciului a fost marcat de Hora, in minutul 63, potrivit news.ro. UTA: F. Iacob (Balauru '17)- Tomozei, Erico, F. Ilie, Rrumbullaku…

- Viitorul Constanța primește vizita Chindiei Targoviște, de la ora 17:30: Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Digi Sport 1, Look Sport+ și TV Telekom Sport 1. Vezi AICI programul etapei #28! VIITORUL - CHINDIA, liveTEXT de la 17:30 Click AICI pentru live+statistici! VIITORUL - CHINDIA, echipe…