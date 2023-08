Viitorul an școlar vine cu „absențe nemotivabile” Statutul Elevului s-a actualizat și vine cu un nou concept care ridica semne de intrebare elevilor. Este vorba despre „absențele nemotivabile”. Pana la actualizarea din 2023, nu erau prevazute nicaieri condiții care impiedicau elevii sa iși motiveze absențele. Mai multe articole au fost revizuite, astfel ca art. 7 din Statutul Elevului prevede faptul ca la fiecare 20 de absențe nemotivate pe an din totalul orelor de studiu sau la 10% absențe nejustificate din numarul total de ore la o disciplina, va fi scazut cate un punct la purtare. In cazul elevilor de școala primara, va fi scazut calificativul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noul an școlar bate la ușa, iar majoritatea elevilor se pregatesc cu emoție de primul clopoțel. Insa, in aceste momente, in toate școlile din Romania profesorii vorbesc despre conceptul "absența nemotivabila" pe care foarte mulți elevi nu il ințeleg.In Statutul Elevului art. 7, actualizat in 2023…

- La inceputul acestei luni, Consorțiul universitar NEOLAiA, din care face parte și Universitatea „Ștefan cel Mare" Suceava (USV), a fost inclus in grupul prestigios al Universitaților Europene.Reprezentanții USV au transmis beneficiile pe care acest proiect le va aduce pentru studenții ...

- In timp ce angajații din invațamant nu vor sa renunțe la greva pana cand salariile nu le vor crește pana la nivelul cerut de sindicate, Guvernul pare sa aiba planului lui sa rezolve unele dintre problemele aparute din cauza protestelor. Concret, mediile elevilor vor putea fi incheiete cu doar doua note,…

- ”Rugam cadrele didactice sa ne ajute sa finalizam acest an in bune condiții. Consideram ca avem suficiente garanții, pana acum, și suficienta incredere unii in ceilalți, pentru a nu pune in dificultate sutele de mii de elevi care trebuie sa dea examenele naționale. Ceea ce noi putem garanta este angajamentul…

- Profesorii vor putea incheia mediile elevilor și cu note mai puține, avand in vedere greva prelungita a profesorilor. Ministerul Educației a publicat, in consultare publica, proiectul de ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant…

- Ministerul Educației a publicat marți seara, 6 iunie, un proiect de modificare a regulamentului de funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar prin care situația școlara a elevilor sa fie incheiata cu doar doua note la fiecare disciplina.Potrivit proiectului, numarul minim de note acordate…

- Profesorii din Romania sunt in greva generala, iar discuțiile cu Guvernul inca nu au ajuns la un numitor comun. Acum, intrebarea care se ridica este: anul scolar va fi inghetat din cauza grevei profesorilor? Ce se intampla cu examenele naționale pe care elevii trebuie sa le susțina. Va ingheța anul…

- Marcel Ciolacu suspenda negocierile pentru noul guvern pana la rezolvarea grevei profesorilor și reforma pensiilor speciale . Președintele Marcel Ciolacu a declarat sambata intr-o postare pe rețelele sociala ca negocierile politice pentru viitorul guvern, pe care el ar urma sa il conduca, ”trebuie suspendate”…