- Prelungirea contractului de munca pentru profesori. Reactualizarea dosarelor la inspectorate se face pana in 18 aprilie Profesorii iși pot reactualiza pana in 18 aprilie dosarele la inspectoratele școlare, pentru prelungirea contractului de munca pe perioada determinata. Este vorba despre cadrele didactice…

- Costurile orare cu forța de munca in Uniunea Europeana (UE) au crescut cu 5,3% anul trecut, ajungand la 31,8 euro. Biroul European de Statistica (Eurostat) a publicat datele privind costurile orare cu forța de munca in țarile europene, in 2023. Potrivit datelor, in zona euro, costurile au crescut…

- Oamenii de știința din New York au efectuat un nou studiu și au descoperit lucruri noi despre legatura dintre stres si cancer, relateaza Rador Radio Romania. Stresul cronic poate duce la dezvoltarea cancerului? Oamenii de știința din New York au incercat sa raspunda la aceasta intrebare; iar articolul…

- Lupii mutanti care umbla pe strazile pustii din Cernobil par sa fi dezvoltat rezistenta la cancer - ceea ce creste sperantele ca oamenii de stiinta vor descoperi in cele din urma cum pot sa lupte impotriva acestei boli la oameni, relateaza SkyNews, potrivit News.ro.In urma exploziei reactorului nuclear…

- Cercetatorii au descoperit un nou medicament care poate inhiba cu succes dezvoltarea celei mai agresive forme de cancer de sin, conform unui studiu publicat luni, transmite agentia Xinhua. {{729373}} Un studiu preclinic condus de Universitatea din Adelaide, Australia, este considerat promitator in lupta…

- Efectele stresului financiar asupra sanatații unei persoane depașesc limitele simplei bunastari mentale, conform unui nou studiu realizat de cercetatorii de la University College London (UCL) și Kings College din Marea Britanie, informeaza ucl.ac.uk.Acest studiu, care s-a concentrat pe adulții in…

- Inteligenta artificiala (AI) nu poate inlocui chiar acum majoritatea lucratorilor din punct de vedere al raportului cost/eficienta, se arata intr-un studiu amplu realizat de MIT (Massachusetts Institute of Technology), care cauta sa raspunda temerilor privind inlocuirea oamenilor cu AI in unele industrii,…

