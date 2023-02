Stiri pe aceeasi tema

- Joi, subprefectul județului Alba, domnul Corneliu Mureșan, a participat impreuna cu domnul Comisar șef de poliție Mihai Zgardea, la evaluarea activitații desfașurate in anul 2022 de catre Direcția Generala Permise de Conducere și Inmatriculari. 1. In anul 2022 pe linia compartimentului evidenta conducatori…

- Șoferii de Alba: slabi la teorie, mai buni la practica. Peste jumatate din candidații la examenul auto au picat proba teoretica Mai puțin de jumatate dintre candidații la proba teoretica pentru examenul auto din județul Alba au reușit sa o treaca, in 2022. Candidații au stat ceva mai bine la proba practica. …

- Guvernul a decis marti infiintarea unui registru unic de catre Directia Generala Permise de Conducere si Inmatriculari, pentru constituirea unei evidente unitare a vehiculelor inregistrate, care se tine la nivelul primarilor comunelor, ai oraselor, ai municipiilor si sectoarelor Capitalei. Potrivit…

In cursul anului 2022, Direcția Generala Permise de Conducere și Inmatriculari a eliberat 1.069.457 de permise de conducere și 1.466.982 de certificate de inmatriculare.

- Serviciile publice comunitare care elibereaza permise de conducere, pasapoarte si carti de identitate vor avea program normal de lucru cu publicul pe 23 si 30 decembrie si nu vor functiona pe 26 decembrie 2022 si pe 2 ianuarie 2023, care sunt declarate zile de sarbatoare legala in care nu se lucreaza.…

- Serviciile publice care elibereaza permise de conducere, pasapoarte si carti de identitate vor avea program normal de lucru cu publicul in 23 si 30 decembrie, dar nu vor fi deschise in 26 decembrie și in 2 ianuarie, zile de sarbatoare legala in care nu se lucreaza. Conform Ministerului de Interne, in…

- Incepand cu data de 15.12.2022, in cadrul Compartimentului Regim Permise de Conducere și Examinari iși desfașoara activitatea 3 noi agenți de poliție, examinatori atestați pentru categoria B, aceștia alaturandu-se ofițerului de poliție Butnariu Cosmin – Vasile, imputernicit cu data de 12 decembrie a.c.…

Un barbat de 30 de ani, din Nereju, s-a prezentat sub influenta bauturilor alcoolice la proba practica pentru obtinerea permisului de conducere, a informat joi Institutia Prefectului - Judetul Vrancea, potrivit Agerpres.