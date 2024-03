Perseverență românească: A picat de 59 de ori examenul pentru permis, la proba teoretică O poveste demna de recordurile neinfricate ale drumurilor: Un locuitor din Arad a incercat de nu mai puțin de 59 de ori sa obțina permisul de conducere, dar s-a impiedicat mereu la proba teoretica. Nu vom știi cum se descurca in trafic, dar este clar ca este un adevarat maestru al perseverenței și optimismului. O persoana din Arad a incercat, in ultimii ani, de 59 de ori sa obtina permisul de conducere, insa de fiecare data a cazut la proba teoretica, acesta fiind si recordul detinut de un candidat din judet, unde promovabilitatea la acest examen a fost in 2023 de aproximativ 40%. Potrivit… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

