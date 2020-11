Viitoarea Guvernare, un dar otrăvit! PNL, USR și Pro Romania au anunțat deja propunerile de premier cu care vor intra la Iohannis, imediat dupa alegerile din decembrie. PSD-ul insa tace, conștient ca in premiera, s-ar putea sa nu mai conteze in aritmetica parlamentara. In urma scrutinului din 6 decembrie, PNL și USR vor face, in varianta maximala, o majoritate confortabila. Intr-o varianta mai pesimista, vor avea nevoie doar de voturile UDMR. PSD, in afara cazului, puțin probabil, ca va face o ințelegere cu USR, nu va reuși sa stranga suficiente voturi pentru a impune sau a susține un premier. Mai mult, nu se va putea opune investirii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

