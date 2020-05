Viespea gigantică asiatică, reperată pentru prima dată în Statele Unite Viespea asiatica gigantica, considerata de specialisti cea mai mare din lume si supranumita "viespea ucigasa", a fost reperata pentru prima data pe teritoriul american, suscitand teama in special in randul apicultorilor, relateaza joi AFP. Doua exemplare au fost descoperite in decembrie 2019 in statul Washington, in nord-vestul Statelor Unite, in apropierea granitei cu Canada. Dupa aceasta descoperire de rau augur, oamenii de stiinta au luat masuri pentru eliminarea insectei invazive inainte ca aceasta sa se stabileasca in aceasta zona. Nu se cunoaste in acest stadiu cum a reusit sa ajunga in… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

