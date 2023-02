Statele Unite ale Americii considera ca peninsula ucraineana Crimeea, pe care Rusia a anexat-o ilegal in 2014, ar trebui cel putin demilitarizata, iar Washingtonul sprijina atacurile ucrainene asupra unor tinte militare de pe acest teritoriu, a declarat subsecretarul de stat al SUA, Victoria Nuland, transmite vineri Reuters, potrivit Agerpres. Crimeea, care include portul Sevastopol unde […] The post VIDEO.Subsecretar de stat SUA: atacurile ucrainene asupra unor tinte militare din Crimeea sunt legitime appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .