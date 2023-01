Stiri pe aceeasi tema

- O inregistrare dintr-o emisiune la Antena 3, in care ministrul Agriculturii, Petre Daea, pare ca doarme și sforaie in timpul unei intervenții in direct, se viralizeaza pe rețelele sociale. Ministrul Petre Daea a fost sunat și intrebat de realizatoarea Antena 3 despre soarta fermierilor romani, amenințați…

- Un elicopter militar care facea un zbor de antrenament a aterizat forțat pe un camp dintr-o localitate din județul Argeș, anunța Antena 3 CNN. Potrivit primelor informații, piloții au luat decizia de a ateriza pe camp din cauza ceții și a vizibilitații reduse. Nu s-au inregistrat victime. Militarii…

- Mihai Tudose, europarlamentar PSD și fost premier, l-a criticat dur, joi, intr-o intervenție la emisiunea „Decisiv” de la Antena 3, pe cancelarul austriac Karl Nehammer, dupa ce Austria a respins aderarea Romaniei la Schengen. In semn de protest fața de votul de joi, Mihai Tudose a dezvaluit ca va renunța…

- Sunt cozi mari in Constanta pentru ridicarea ajutoarelor pentru gazduirea refugiatilor din Ucraina. Gazdele primesc 50 de lei, iar pentru fiecare refugiat 20 de lei. Aproximativ 150 de oameni stau la rand ca sa ia bani cu care sa se intrețina, atat pe ei, cat și pe refugiații pe care i-au gazduit, potrivit…

- Anchetatorii au descins la Metrorex, la examenul pentru mecanicii de locomotiva, deoarece existau suspiciuni privind fraudarea acestuia. Perchezițiile ar fi avut loc la Depoul Metrorex din Pantelimon. Polițiștii, impreuna cu procurorii au descins in timpul susținerii unui examen pentru cei care vor…

- Veniturile statului cresc cu 500 de milioane de lei, la fel si cheltuielile, potrivit proiectului celei de-a doua rectificari bugetare din acest an, publicata marti seara de Ministerul Finantelor. Astfel, deficitul bugetar ramane la 80 mld. lei, adica 6% din PIB. Printre cei care primesc bani la rectificarea…

- Mai multe echipaje de politie au intervenit, in noaptea de marți spre joi, ca sa adune o turma de oi care a ajuns in fata Academiei de Politie. Acolo au devastat spatiul verde, au mancat toate florile, apoi au plecat spre DN1 in sensul de mers spre Otopeni, unde au ingreunat traficul, potrivit Antena…

- Ministerul rus al Apararii acuza, sambata, Londra de implicare in exploziile care au cauzat scurgeri de gaze naturale, in septembrie, din gazoductele Nord Stream 1 si 2, in Marea Baltica, construite cu scopul de a transporta gaze naturale rusesti in Uniunea Europeana (UE) prin Germania, relateaza AFP.…