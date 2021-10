Un avion a aterizat, vineri seara, pe Aeroportul International din Cluj-Napoca, avand un incendiu la trenul de aterizare. Pasagerii au fost evacuați de urgența. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Cluj, un avion cu incendiu la trenul de aterizare a aterizat pe pista Aeroportului International din Cluj-Napoca. “Incendiul a fost lichidat de catre […] The post VIDEO/FOTO Intervenție de urgența pe Aeroportul Cluj-Napoca. Incendiu la trenul de aterizare al unui avion. Pasagerii, evacuati appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…