Stiri pe aceeasi tema

- Doua camioane cu dispozitive medicale din Franta vor ajunge, joi, la Centrul de Coordonare si Conducere a Interventiei de la Ciolpani, a anuntat Ambasada Frantei in Romania. Camioanele transporta 13 tone de dispozitive medicale, printre care 18 aparate pentru respiratie artificiala, teste COVID si echipamente…

- Mare parte a delegatiei Italiei participanta la Campionatele Mondiale de ciclism pe pista de la Roubaix (Franta) a ramas fara biciclete, dupa ce acestea au fost furate de o banda 'bine organizata", informeaza mirror.co.uk, care citeaza Gazzetta dello Sport, relateaza News.ro. Filippo Ganna,…

- Austria și Franța vor trimite in Romania medicamente, ventilatoare și alte echipamente medicale, ca raspuns la cererea de asistenta pentru tratarea numarului mare de pacienti cu COVID-19, transmisa Mecanismului de protectie civila al UE, a transmis, joi, Reprezentanța Comisiei Europene la Bucuresti.…

- Ministrul demis al Energiei, Virgil Popescu, susține ca, deși prețurile la energie au explodat in Romania, deocamdata acestea se situeaza mult sub nivelul altor state. Prețurile la energie continua sa creasca in multe state europene, insa conform autoritaților, acestea sunt mult mici in Romania fața…

- Doua fetițe de 10 și 11 ani de origine romana s-au ratacit de mama lor in Coventry, Anglia. Țipetele disperate ale femeii, in limba romana, au fost auzite de o tanara polițista, originara din Romania. Ea a recunoascut limba și a sarit imediat sa o ajute pe mama disperata. Alina Pleșea, o tanara cadet…

- Zeci de tablouri, furate la inceputul acestui an din Belgia, au fost descoperite de polițiști intr-o locuința din București. Poliția Capitalei a transmis ca cercetarile in acest caz vizeaza furtul unor obiecte de arta – tablouri, fapta savarșita pe teritoriul Regatului Belgiei in luna martie a acestui…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,7 s-a produs miercuri in Transilvania, județul Covasna. Seismul a avut loc la ora 13.32 in Transilvania, la o adancimea de 154 kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Cutremurul s-a produs in apropierea oraselor: 53…

- Un francez in varsta de 64 de ani a fost retinut in estul Frantei, in comuna Saint-Avold, situata la granita franco-germana, dupa ce a fost descoperit de oamenii legii intr-un autocar cu romani, a anuntat, luni, politia judiciara din Franța, citata de Agenția Agerpres. Barbatul, condamnat la 24 de ani…