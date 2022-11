Un soldat ucrainean se inregistreaza cu pepenele lui care este simbolul orașului Herson și sute de locuitori care au fost eliberați. Acești oameni au așteptat acest moment timp de 8 luni lungi. In sfarșit, se poate spune ca teroarea rusa s-a terminat in sfarșit. Pepenele verde este recunoscut ca un simbol al regiunii Herson. Pe […] The post Videoclipul zilei: un soldat ucrainean cu pepenele sau, simbol al orașului Herson. Sute de locuitori care au fost eliberați appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .