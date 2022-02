Stiri pe aceeasi tema

- Ella Mai a lansat single-ul “DFMU”. Piesa este produsa de Mustard si Prince Charlez. Ella vorbeste despre cum se simte sa te indragostesti si despre bataliile interne care insotesc aceasta calatorie, fiind o melodie specifica stilului artistei. Videoclipul single-ului este regizat de Loris Russier si…

- Snoop Dogg si celebrul topmodel german Heidi Klum au lansat, vineri, „Chai Tea with Heidi”, melodie insotita de un videoclip filmat in negru si alb, al carui prim extras a fost deja difuzat pe retelele de socializare. „Sunt un mare fan al lui Snoop Dogg si mi-am spus ca trebuie... The post Snoop Dogg…

- Stromae a lansat noul single “L’enfer”. Dupa ce a facut marea revenire in lumea muzicii in octombrie 2021 prin titlul „Sante”, cantaretul belgian revine in fața scenei muzicale cu „L’enfer”, al doilea single de pe viitorul sau album „Multitude” anuntat pentru martie 2022. Pentru a promova aceasta noua…

- AURORA a lansat noul single “Heathens”. “Cu mult timp in urma, Eva a luat o muscatura dintr-un mar interzis din copacul inzestrat cu cunoasterea raului si a binelui. Astfel, ea a acordat oamenilor liberul arbitru. Cred ca este foarte frumos. Si am vrut sa o onorez pe ea si pe femeile ca ea, care incetul…

- Cantareata britanica Adele a realizat vineri o performanta rara, clasandu-se simultan pe primul loc atat in topul vanzarilor de albume, cat si in cel al single-urilor din Marea Britanie, cu mult asteptatul material discografic "30", lansat pe 19 noiembrie, si piesa "Easy on Me", informeaza AFP.…

- Dupa succesul single-ului ei de debut „Only Us”, senzația olandeza de pe TikTok, SERA lanseaza single-ul sau „Take A Chance”. Artista a scris melodia impreuna cu producatorul și compozitorul Bas van Daalen (Major Lazer, David Guetta, J Balvin). La inceputul acestei luni, SERA a lansat sunetul oficial…

- Alesso a lansat noul single “Somebody To Use”, o melodie pop catchy cu stilul sau vizionar pentru muzica dance. Noua piesa este perfecta pentru noptile de club si festivaluri. Piesa este construita cu ajutorul sintetizatoarelor si a unor tobe energice, care se mixeaza perfect. Noul single vine dupa…

- Snoop Dogg a lansat melodia “Murder Music” impreuna cu Busta Rhymes, Jadakiss si Benny The Butcher. Single-ul va fi disponibil si pe noul album – “The Algorithm”. Avand o cariera de peste 20 de ani in industrie, artistul are foarte multi prieteni cu care a colaborat, iar noul proiect incearca sa reuneasca…