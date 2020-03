VIDEOCHATISTELE din Iasi, „RUP” TOTUL! Marturii incredibile din culisele celui mai profitabil business,din timpul pandemiei Covid-19 Statul roman nu știe nimic despre aceasta industrie de peste 500 de milioane de euro anual și in care lucreaza peste o suta de mii de oameni. Videochatul e o industrie care inflorește in țarile sarace din estul Europei, ca Ucraina, Cehia, Bulgaria și Rusia. Romania s-a remarcat ca lider de piața și a devenit capitala femeilor frumoase care se dezbraca in fața camerei web pentru bani. Am stat de vorba cu patroni de studiouri, modele și alți oameni din industrie din Iasi, ca sa ințeleg de ce le merge așa de bine. In amenajarea interioara a locatiilor Reina din Iasi, s-a renuntat la celebrele paturi… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

