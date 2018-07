Stiri pe aceeasi tema

- O conducta de abur a explodat joi in apropierea unei cladiri din centrul cartierului Manhattan, din New York, SUA, provocand o groapa in asfalt, 11 cladiri fiind evacuate din cauza unei coloane de abur ce putea fi vazuta de la departare, informeaza El Mundo, preia Mediafax.Zona a fost evacuata…

- Explozia s-a produs la ora locala 6:40. Zona este vestita pentru cladire de apartamente foarte inalte, precum si pentru cele de birouri construite in aceasta zona. Autoritatile au mobilizat imediat echipe de interventie la locul producerii exploziei care a facut un crater adanc chiar pe…

- Mai multe baruri și restaurante din Rostov-on-Don, unul dintre orașele unde se desfașoara Campionatul Mondial de Fotbal, au fost evacuate dupa ce poliția a primit amenințari cu bomba, au informat autoritațle ruse, relateaza site-ul postului Channel News Asia, anunța Mediafax.

- Grigori Rodcenkov, autorul dezvaluirilor despre dopajul institutionalizat din Rusia, a depus plangere luni la New York impotriva a trei biatloniste si a oligarhului Mihail Prohorov, care l-au actionat in justitie pentru defaimare, potrivit avocatilor sai, informeaza AFP. Aceasta plangere…

- Rusia a afirmat, sambata, ca SUA vor sa construiasca un „zid de viza” impotriva cetațenilor din statul condus de președintele Vladimir Putin. Remarcile au venit in contextul in care doi dansatori de balet ai Bolshoi nu au primit aprobarea necesara pentru a ajunge la spectacolul din New York.

- Trei cladiri ale Penitenciarului Poarta Alba au fost evacuate pentru ca nu mai prezinta siguranta, conform sindicalistilor din Administratia Nationala a Penitenciarelor. Sindicalistii din Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) au anuntat ca trei sectii mai mici ale Penitenciarului Poarta Alba…

- "Discret ANP mai evacueaza si alte corpuri de cladiri in alte penitenciare. Inca nu stim cate s cu bulina rosie, dar la Penitenciarul Poarta Alba au fost evacuate 3 sectii mai mititele pentru ca nu mai prezinta siguranta", se arata intr o comunicare facute astazi pe site ul Federatiei Sindicatelor din…