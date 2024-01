VIDEO. Ziua Culturii Naționale sărbătorită la Carei la bustul lui Mihai Eminescu Luni, 15 ianuarie 2024, s-a marcat la Carei Ziua Culturii Naționale in fața bustului lui Mihai Eminescu in prezența asociațiilor culturale locale, a partidelor politice PNL, PSD și AUR precum și a elevilor și cadrelor didactice, a iubitorilor de MIHAI EMINESCU. Nu a fost prezent nimeni din conducerea orașului. Evenimentul a debutat cu intonarea Imnului de Stat al Romaniei, dupa care a avut loc un Te Deum oficiat de protopopul pr. Florian Mocanu și pr. Valer Pop de la Protopopiatul Ortodox Roman din Carei, precum și protopopul greco-catolic pr. Lucian Cociorva. … .. Au fost depuse coroane și… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

