- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, in lacrimi, a participat sambata, 20 ianuarie, alaturi de prima-doamna Olena Zelenska, la ceremonia de comemorare a sapte oficiali de rang inalt ai Ministerului de Interne, intre care ministrul Denis Monastirski, care și-au pierdut viața miercuri la Brovari,…

- Zelenski si sotia sa, Olena, au luat parte la ceremonia desfasurata la Kiev, a transmis agentia de stat Ukrinform.La ceremonie au fost depuse noua sicrie, pentru toti cei aflati in elicopterul prabusit miercuri.In total, 14 persoane - printre care Monastirski, adjunctul sau si alti cinci oficiali de…

- Ucraina nu dispune de arme pentru a intercepta și dobori tipul de rachete lansat sambata de Rusia asupra Kievului și a unui bloc din Dnipro, a declarat comandantul Forțelor Aeriene din Ucraina. Sirenele aeriene au rasunat dupa atacuri, Moscova lansand circa 50 rachete asupra mai multor regiuni ucrainene.…

- In prima zi a Anului Nou, zeci de barbați din Rusia, care petrecereau de Revelion in strada, au fost ridicați de forțele speciale are poliției. Chiar daca oficialii de la Kremlin nu au facut nicio declarație despre aceste incidente, pe rețelele sociale din Rusia sunt speculații ca ei au ajuns de la…

- Rusia si Ucraina au facut schimb de prizonieri de razboi, cu putin timp inainte de trecerea intr-un nou an, transmite Agerpres. Seful biroului prezidential de la Kiev, Andrii Iermak, a precizat intr-un comunicat distribuit pe Telegram ca 140 de soldati s-au intors acasa.Agentia de stiri rusa TASS a…

- Potentiala livrare de catre Grecia, Kievului, a unor sisteme de aparare aeriana S-300 de fabricatie ruseasca ar fi o incalcare flagranta a acordurilor dintre Moscova si Atena si orice echipament militar trimis in Ucraina va fi "urmarit si distrus" de armata rusa, a avertizat purtatoarea de cuvant…

- Avioanele de vanatoare ale armatei ruse si-au redus semnificativ numarul misiunilor deasupra Ucrainei, a indicat Ministerul Apararii britanic in buletinul sau informativ zilnic. In prezent, zilnic au loc doar cateva zeci de misiuni ale aviatiei militare ruse. Spre comparatie, in luna martie numarul…

- Oficialii rusi instalati de Moscova in regiunea Herson au anunțat luni ca vor incepe evacuarea civililor de pe malul estic al fluviului Nipru, reluand acuzații respinse de Kiev, potrivit carora Ucraina s-ar pregati sa atace barajul de la Kahovka pentru a inunda regiunea, relateaza Reuters.Vladimir Saldo,…