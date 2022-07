Stiri pe aceeasi tema

- Vulcanul Sakurajima din Japonia, situat pe insula Kyushu, a erupt duminica, determinand evacuari in regiune, potrivit CNN . Agenția de Meteorologie din Japonia (JMA) a declarat ca vulcanul a erupt in jurul orei 20:05. ora locala (7:05 a.m. ET). Filmarile camerelor de supraveghere ale agenției au aratat…

- Presedintele chinez i-a transmis un mesaj de condoleante premierului japonez Fumio Kishida dupa asasinarea fostului prim-ministru nipon Shinzo Abe, informeaza media de stat.„In numele guvernului si al poporului chinez, precum si al sau personal, Xi Jinping a transmis profunde condoleante dupa decesul…

- Shinzo Abe, fostul premier japonez, a fost "impușcat", in aceasta dimineața, in timp ce susținea un discurs la un miting electoral, in orașul Nala. Momentul a fost surprins de televiziunea de stat.

- E alerta in Japonia, dupa ce fostul prim-ministru al Japoniei a fost impușcat in piept, in timp ce susținea un discurs. Shinzo Abe, in varsta de 67 de ani, a fost impușcat din spate, in mijlocul speach-ului pe care il ținea in orașul Nara, vineri, 8 iulie. Care este starea de sanatate a niponului. Fostul…

- Corina Danila a trecut printr-un moment trist in timpul relației cu Peter Imre. Celebra vedeta s-a simțit umilita. Aceasta s-a grabit la un moment dat debusolata și a fost pusa intr-o situația jenanta. Barbatul a marturisit ce a vrut sa ii faca in acele clipe. Ce s-a intamplat, de fapt, intre cei doi…

- Trezoreria SUA a anuntat, miercuri, transferul unei transe de 1,3 miliarde de dolari in ajutor economic catre Ucraina, ca parte a unui sprijin initial de 7,5 miliarde de dolari promis Kievului de guvernul Biden in mai, informeaza AFP. Momentul ales de catre oficialii SUA are o incarcatura speciala…