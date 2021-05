​​VIDEO Vulcanul Nyiragongo din Congo a erupt brusc Celebrul vulcan Nyiragongo, situat în apropiere de orasul Goma, în estul Republicii Democrate Congo (RDC), a erupt brusc sâmbata seara, relateaza AFP și Agerpres.



Emanatii puternice de lumina incandescenta care ieseau din crater erau vizibile din Goma, în timp ce un miros de sulf era perceptibil în oras, situat pe flancul sudic al vulcanului, pe malul lacului Kivu.



Cu toate acestea, nu a fost vizibila nicio scurgere de lava si nici nu s-a simtit vreun cutremur. Dar panica a putut fi observata în oras, unde locuitorii s-au grabit sa se întoarca… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

