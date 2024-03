Miracol pe cerul Ucrainei: Rușii le-au luat frica ucrainenilor, iar Rusia nu mai atacă cu avioanele Pentru prima data de la inceputul invaziei la scara larga in estul Ucrainei, situația aeriana este complet clara, fara sa fie observata nicio aeronava inamica in ultimele patru ore, a declarat Oleshchuk, Comandantul Forțelor Aeriene ale Armatei Forțelor Unite (AFU). Aceasta declarație marcheaza un moment semnificativ in conflictul prelungit din regiune, sugerand o posibila schimbare in dinamica operațiunilor militare. Anunțul vine dupa ce forțele ucrainene au doborat mai multe aparate de zbor rusești, intre care unele de ultima generație, cum ar fi celebrele A-50. In contextul unui conflict… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia nu a desfașurat de cateva zile un avion de avertizare timpurie și control A-50, a declarat purtatorul de cuvant al Forțelor Aeriene, Yurii Ihnat, in aer, pe 27 februarie, dupa ce Rusia a pierdut al doilea avion al acestui model, noteaza Kyiv Independent. Forțele aeriene ruse au pierdut recent…

- Rusia exploateaza intarzierile in ceea ce priveste ajutorul international acordat Ucrainei, iar situatia in zonele in care sunt concentrate trupele Moscovei este "extrem de dificila", a declarat luni presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, in discursul video catre compatrioti, in care a facut apel…

- Seful Directiei principale de informatii din cadrul Ministerului ucrainean al Apararii (GUR), generalul Kirilo Budanov, a amenintat joi, 1 februarie, cu "inmultirea" atacurilor impotriva infrastructurilor de pe teritoriul Rusiei, apreciind drept "util" faptul ca rusii vad "in sfarsit realitatea razboiului"…

- Oficialii ruși sunt furioși pentru ca autoritatile proeuropene de la Chisinau nu au dat inca un raspuns Moscovei la solicitarea acesteia privind deschiderea de sectii de votare pentru alegerile prezidentiale din martie din Federatia Rusa, relateaza Agerpres.

- Rusia a lansat un atac masiv cu rachete asupra Ucrainei. Mai multe persoane au fost ranite, dupa ce cladiri rezidențiale și industriale au fost lovite, au declarat oficiali ucraineni, scrie digi24.ro.

- Rusia a lansat 28 de drone de atac si trei rachete de croaziera asupra Ucrainei in cursul noptii, au declarat duminica fortele aeriene ucrainene, adaugand ca sistemele sale de aparare aeriana au distrus 21 dintre drone, scrie Reuters, informeaza News.ro.Fortele aeriene au declarat pe canalul de mesagerie…

- Olanda va livra Ucrainei 18 avioane de lupta F-16 pentru a o ajuta in lupta sa impotriva invaziei ruse, a anuntat vineri guvernul olandez, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . „Astazi l-am informat pe presedintele (ucrainean Volodimir) Zelenski in legatura cu decizia guvernului nostru de a pregati…

- Ambasada Federatiei Ruse in Romania a transmis, miercuri, prin intermediul retelelor sociale, „pozitia Federatiei Ruse cu privire la avioanele F-16 transferate Ucrainei de catre NATO”, in care coroboreaza o declaratie a purtatoarei de cuvant a MAE rus, Maria Zaharova, cu un comentariu prezentat de delegatia…