Stiri pe aceeasi tema

- Lucrurile au luat amploare in momentul in care tatal Vulpitei a intrat in direct, prin telefon. Ce se va intampla cu cuplul momentui? Ce i-a reprosat Veronica lui Viorel? Unde vor ajunge cei doi?

- Un nou episod din viata Vulpitei si a lui Viorel este in plina desfasurare. Viorel este de parere ca tatal Veronicai nu-l mai vrea in familie, motiv pentru care este dispus sa vina la Bucuresti si sa-si ia fiica. De asemenea, barbatul are gand sa-l trimita pe Vio la munca, iar pe Vupli sa o tina acasa,…

- Crize de furie, in club! Sotia-Vulpita si-a iesit din minti, din cauza lui Viorel. Se pare ca sotul a enervat-o atat de tare incat, la un moment dat, Veronica a inceput sa-l loveasca cu putere pe acesta, fara sa tina cont ca erau inconjurati de oameni!

- Peste 20 de episoade au fost difuzate cu aceste doua persoane, iar audiențele au fost mult peste media stației, ceea ce inseamna o suma fabuloasa pe care Antena 1 a castigat-o. Cati bani a incasat Antena 1 de pe urma telenovelei Vulpita Antena 1 a incasat din emisiunile Acces Direct, in care…

- Pentru ca e Ziua Indragostitilor si stim cu totii ca dragostea trece prin stomac, Veronica si Viorel au avut parte de o surpriza delicioasa. Direct de la restaurantul lui, Dima Trofim a venit cu cea mai buna corabie plina cu sushi!

- Momente incendiare au avut loc la pensiunea unde Veronica si Viorel au fost invitati. Cei doi au muncit, au petrecut, dar, la party, s-a lasat si cu o... cerere in casatorie. Viorel s-a pus in genunchi si a cerut-o de nevasta, nu pe Veronica, ci pe celebra artista Maria Constantin!

- Veronica se pare ca a clacat, dupa un scandal monstu cu Viorel. Pentru ca, sotii Stegaru sunt foc si para unul pe celalalt, de aseara. Veronica este suparata nevoie mare pe Viorel, pentru ca acesta a iesit noaptea trecuta din camera de hotel fara ea. Si nu doar ca a iesit fara ea, dar nici nu a vrut…