Stiri pe aceeasi tema

- Datoria publica a Romaniei va ajunge la finalul anului la 49,1% - 49,2% din PIB, in scadere de la aproximativ 49,5% in prezent, a declarat marti, ministrul Finantelor, Dan Vilceanu, subliniind ca va creste PIB-ul nominal, potrivit Agerpres. "Datoria publica este in momentul de fata undeva la 49,5.…

- Ministrul Finantelor, Dan Vilceanu a sustinut astazi o conferinta de presa la sediul institutiei. Datoria publica a Romaniei va ajunge la finalul anului la 49,1 49,2 din PIB, in scadere de la aproximativ 49,5 in prezent, a declarat astazi ministrul Finantelor, Dan Vilceanu."Datoria publica este in momentul…

- Datoria publica a Romaniei se va situa la 49,2% din PIB pana la sfarșitul anului, in scadere de la 49,5% in prezent, potrivit ministrului Finantelor, Dan Vilceanu. "Datoria publica este in...

- Datoria publica a Romaniei va ajunge la finalul anului la 49,1% – 49,2% din PIB, in scadere de la aproximativ 49,5% in prezent, a declarat marti, ministrul Finantelor, Dan Vilceanu, subliniind ca va creste PIB-ul nominal. ‘Datoria publica este in momentul de fata undeva la 49,5. Stiti foarte bine ca…

- Premierul Florin Citu a declarat joi ca prima "sarcina" pe care i-a trasat-o noului ministru al Finantelor, Dan Vilceanu, este aceea de a mentine deficitul sub 7,16% pana la finalul anului, adaugand, de asemenea, ca nu va accepta cresteri de taxe in mandatul sau. "Am indeplinit procedura de predare-primire…

- Dan Vilceanu, noul ministru al Finanțelor Publice, susține ca datoria publica a Romaniei, care a crescut cu peste 10% in doar un an, va scadea odata cu creșterea produsului intern brut. Vilceanu susține ca banii imprumutați de Guvern se duc la investiții, nu la plata salariilor și pensiilor. Cel…

- Datoria publica este la un nivel rezonabil pentru Romania susține prim-ministrul Florin Cițu. ”Știți foarte bine ca in Uniunea Europeana de la 60% exista discuții. In Romania s-au luat decizii de a avea cateva masuri inainte a avea 60%. Deja masurile sunt luate de anul acesta. Știți ca in…

- „Sa ajunga la 50% intai. Este vorba de estimari deocamdata. Haideti sa vedem – datoria, ca procent din PIB, are doua elemente: una este datoria publica, cealalta este PIB-ul nominal. PIB-ul nominal a crescut mult mai rapid decat ne asteptam. Nu stiu daca vom ajunge la 50%. Vom vedea cand ajungem la…