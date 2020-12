Video: Victorie de moral pentru Real în derby-ul etapei din La Liga Brazilianul Vinicius a adus victoria pentru echipa lui Zinedine Zidane. In minutul 55 atacantul de 20 de ani a fructificat pasa lui Mendy. Ambele echipe veneau dupa doua infrangeri usturatoare in Liga Campionilor. Andaluzii au pierdut la scor pe teren propriu cu Chelsea, scor 0-4, iar Real Madrid a fost invinsa din nou de Șahtior și tremura pentru calificarea in optimile competiției. Spaniolii sunt obligați sa caștige in fața lui Borussia Monchengladbach pentru a obține calificarea in optimile competiției. Dupa meciul cu Șahtior, Zidane a spus din start ca nu se gandește sa demisioneze… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

