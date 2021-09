Apreciata regizoare neozeelandeza Jane Campion, care a revenit pe marile ecrane dupa o pauza de 12 ani, le-a laudat pe colegele ei de breasla care au castigat o serie de premii importante in ultimul an si a spus ca miscarea MeToo seamana cu "sfarsitul apartheidului" pentru femei, informeaza Reuters. Jane Campion, care a prezentat noul ei film, "The Power of The Dog" la Festivalul de la Venetia, joi, le-a elogiat pe doua dintre colegele ei de breasla, Chloe Zhao - al carei film "Nomadland" a castigat Leul de Aur la Venetia 2020 si, apoi, trei premii Oscar - si Julia Ducournau, care a castigat trofeul…