- BenefitBooking.ro este prima platforma de rezervari turistice care accepta plata cu orice card de vouchere de vacanta pentru toate cele 13.500 de unitati de cazare listate si, in premiera, turistii pot cumpara vacante in Romania inclusiv la hotelurile si pensiunile care nu accepta plata cu vouchere…

- Aproape o treime (29%) dintre rezidentii cu varsta de 16 ani sau mai mult din Uniunea Europeana nu-si puteau permite anul trecut sa isi cumpere macar o saptamana de vacanta o data pe an departe de casa, cel mai ridicat procentaj de persoane in aceasta situatie fiind inregistrat in Romania, cu 54%, arata…

- O țara promite turiștilor o suma amețitoare daca ii calca pragul și se infecteaza cu Covid-19. E vorba de Uzbekistan, care spune ca va oferi 3.000 de dolari, adica peste 2500 euro, compensație turiștilor straini care se infecteaza cu coronavirus in vacanța. Banii sunt acordați pentru plata serviciilor…

- Romanii platesc intre 90 și 350 lei pe noaptea de cazare, pentru doua persoane, in funcție de tipul de hotel ales, iar prețul mediu al unei camere in Romania este de 250 de lei/noapte, potrivit unui studiu realizat de Travelminit.ro. Potrivit platformei de rezervari Traveminit.ro, prețul unei nopți…

- Marele semn de intrebare al redeschiderii hotelurilor si repornirii turismului intern a fost evolutia preturilor la cazare. Micsorarea sezonului de vara, masurile suplimentare de igienizare si distantare sociala sunt elemente ce au incurajat opinia publica in directia estimarii cresterilor de pret la…

- Romanii abia așteapta sa se ridice masurile de restricție pentru a putea calatori. 40% dintre cei care au raspuns unui studiu realizat de travelminit.ro spun ca vor calatori in țara, zonele montane fiind preferate de turiști. „Romanii nu se tem sa calatoreasca in țara dupa ce masurile de restricție…