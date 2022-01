​USR a început strângerea de semnaturi pentru un referendum de demitere a primarului PNL din Mogoșoaia. De asemenea, Uniunea Salvați România va depune o plângere la DNA în urma scandalului legat de exproprierile pentru Sectorul Zero, proiect al primariei Mogoșoaia.

Am discutat în Biroul Național și am decis sa depunem o plângere la DNA împotriva felului în care au fost realizate exproprierile. (...) Colegii au identificat fapte de abuz în serviciu, fals și uz de fals. Vom depune o sesizare la DNA&", a declarat luni, președintele USR,…