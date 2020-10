Stiri pe aceeasi tema

- Drama pentru cantarețul britanic Tom Parker (32 de ani)! Artistul din formația The Wanted a fost diagnosticat cu o tumoare cerebrala inoperabila. Parker este tatal unei fete de 15 luni și mai așteapta un copil. Are glioblastom in etapa a 4-a, informeaza click.ro. Intr-un interviu acordat OK! Magazine,…

- Intr-un interviu acordat revistei britanice OK! Magazine, Parker și soția sa, Kelsey Hardwick, au spus ca medicii i-au informat ca tumoarea se inscrie in „cel mai rau scenariu” și le-au spus ca tanarul este in stadiu terminal: „Au tras perdeaua in jurul patului meu și mi-au spus: Ai o tumoare pe…

- Tom Parker, un cantareț britanic care care a devenit cunoscut ca membrul trupei „The Wanted”, le-a impartașit fanilor diagnostcul sfașietor pe care l-a primit de la medici. Artistul a dezvaluit ca are o tumoare cerebrala inoperabila, afandu-se deja in stadiu terminal.

- Am aflat cu stupoare ca abia acum cineva cu aere de primar a descoperit FACEBOOKUL… Noroc cu aceasta campanie electorala ca cineva care promite digitalizarea Primariei Alba Iulia a aflat de Facebook. In ritmul acesta este posibil ca in campania din 2024 sa afle și de Instagram și twitter și prin 2040…

- In 2005, printre invitații speciali ai Cerbului de Aur s-au numarat Joe Cocker, O-Zone și Zdob și Zdub. Artiștii au facut spectacol pe scena din Piața Sfatului, iar publicul i-a aplaudat frenetic. Iar marele trofeu a plecat in Italia.

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda sint indragostiți pina peste cap. Artiștii continua sa-și declare dragostea in fiecare zi. Cleopatra recent a publicat pe pagina sa de Instagram o noua postare in care apare alaturi de iubitul ei Edward, cu o dedicație care nu lasa deloc indoeli, il iubește și ii aparține…

- Alex Velea și Carmen de la Salciua au reușit sa iși uimeasca fanii de pe Instagram. Artista a postat o serie de imagini pe Instagram și le-a marturisit fanilor un lucru la care nu s-ar fi neașteptat.

- Cerbul de Aur 2020 #GENERAȚII va fi un spectacol grandios de televiziune, promit artistii care au filmat deja pentru editia din septembrie. Connect-R, Lidia Buble, Roxen si Dora Gaitanovici sunt doar cativa dintre artistii pe care ii veti putea vedea in editia speciala.