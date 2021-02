VIDEO | Un tată este filmat în timp ce își bate cu sălbăticie fiul de 7 ani. Atenție! Imagini cu impact emoțional Un barbat din comuna suceava Frumosu a fost filmat in luna ianuarie, in timp ce iși bate cu furie copilul de doar 7 ani, relateaza ziarul Adevarul . Polițiștii suceveni l-au reținut marți dupa-amiaza. In imaginile date publicitații, tatal il trantește pe copil la pamant, apoi il lovește cu o bucata de lemn pe copil la fund, in timp ce micuțul plange de durere. Copilul iși duce mainile la spate, incercand sa se protejeze de lovituri, dar barbatul continua sa loveasca. „Aoleo, tata, gata”, se aude țipand micuțul. In incapere mai exista o persoana care asista la bataie, fara sa intervina. In urma… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

