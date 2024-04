Accident in timp ce conduceau catre spital cu copilul de 2 ani. Polițiștii au preluat micuțul și l-au dus la ambulanța Un copil de 2 ani, care se simțea rau, a fost transportat catre ambulanța de polițiști, dupa ce parinții acestuia, au provocat un accident rutier in timp ce se deplasau spre unitatea medicala din localitate. La data de 5 aprilie 2024, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Flamanzi, in timp ce se aflau in exercitarea atribuțiilor […] Citește Accident in timp ce conduceau catre spital cu copilul de 2 ani. Polițiștii au preluat micuțul și l-au dus la ambulanța in Botosani24.ro…