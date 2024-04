Stiri pe aceeasi tema

- Conform informaților primite de la IPJ Neamț, luni, 15 aprilie 2024, in jurul orei 15:30, cadrele de la Poliția municipiului Roman au fost sesizate cu privire la faptul ca o persoana tulbura ordinea și liniștea publica in incinta Policlinicii unitații sanitare din oraș. Polițiștii s-au deplasat la fața…

- Polițiștii de frontiera suceveni efectueaza cercetari cu privire la un barbat cu dubla cetațenie romano-ucraineana care s-a prezentat la controlul de frontiera conducand un microbuz, deși avea dreptul de a conduce suspendat. Ieri, 05 martie a.c., in jurul orei 10.30, in Punctul de Trecere a Frontierei…

- Politia rusa a arestat sambata mai multi jurnalisti, la o manifestatie a sotiilor unor militari mobilizati, care cer ca acestia sa fie adusi inapoi din Ucraina, care marcheaza doi ani de la invazia rusa, potrivit unor publicatii ruse independente, relateaza AFP și news.ro. In fiecare sambata, aceste…

- Un adolescent din Suceava este cercetat penal, dupa ce a urcat la volanul unei mașini lasate cu cheia in contact și a plecat cu ea. Cand și-au dat seama ca autoturismul este furat, angajații fast-food-ului au alertat Poliția. Dupa o cursa nebuna prin oraș, cu polițiștii pe urme, tanarul a fost blocat…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud, echipajul de terapie intensiva mobila al SMURD a reusit sa il resusciteze pe barbat, acesta fiind stabilizat si evacuat cu semne vitale catre UPU SMURD Bistrita.Managerul Serviciului de Ambulanta Judetean Bistrita-Nasaud, Annabella…

- Postare Facebook/Sorin Grindeanu: Intalnire constructiva cu Kathleen Ann Kavalec, Ambasadorul SUA la București, și George Tsunis, Ambasadorul Statelor Unite in Grecia! Am discutat despre conectivitatea in regiune, pe axa nord-sud, cu accent pe legaturile dintre Ucraina- Republica Moldova- Romania- Bulgaria-…