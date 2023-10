VIDEO. Un tânăr din Căușeni, prins cu 20 de pachete de droguri în sectorul Rîșcani Un baiat in varsta de 17 ani din Caușeni a fost prins in flagrant in sectorul Rișcani din Capitala cu mai multe pachețele la el, in care se presupune ca se aflau droguri. Din cauza comportamentului suspect, polițiștii l-au oprit in strada, iar in urma discuției cu oamenii legii adolescentul a predat benevol 20 de pachețele de tip zip-lock invelite intr-o banda adeziva, informeaza Poliția Republcii Moldova. Ulterior, minorul a fost dus la Inspectoratul de Poliție Rișcani, iar substanța a fost ridicata și transmisa la expertiza. Persoana culpabila de asemenea infracțiune risca inchisoare de la 7… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

