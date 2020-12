Stiri pe aceeasi tema

- ‘In prezent traim momente dificile in republica noastra. As dori sa multumesc tuturor fortelor de urgenta care isi risca viata pentru siguranta noastra, mai ales astazi. Politia noastra va lua masuri decisive impotriva autorilor acestui atac terorist respingator”, a scris Kurz pe Twitter. Mai multi…

- Mai multe persoane au fost ranite luni seara, 2 noiembrie, intr-un schimb de focuri in centrul Vienei, a anuntat politia austriaca pe Twitter, dupa ce o publicatie a scris despre un atac la o sinagoga, transmite Reuters. „Au fost trase focuri de arma in centrul orasului – sunt persoane ranite – stati…

- „Ne intreaba multa lume cum vom colabora cu PNL la guvernare. Este simplu. Daca vor majoritate cu USR, si nu cred ca-si mai permit sa-si bata joc de romani cu inca un USL, sunt cateva conditii. Una dintre ele este retragerea din prim-plan a unor iordachi ca Florin Roman. O alta conditie este ca trebuie…

- Protestatarii sunt nemulțumiți de masurile impuse de autoritați din cauza pandemiei de coronavirus și cer demisia Ministrului Sanatații din Cehia. Țara se confrunta cu o explozie a numarului de imbolnaviri, acestea crescand de șapte ori de la deschiderea școlilor in luna septembrie și ar putea lua…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat luni ca a platit 'multe milioane de dolari in taxe', dar ca a avut dreptul la deduceri si credite fiscale, precum si ca este puternic 'sub-indatorat', avand mai multe active decat datorii, transmite Reuters. Presedintele republican…

- Poliția a intrat in alerta maxima in California (SUA) de sambata seara, dupa ce doi ofițeri ai șerifului din Los Angeles au fost impușcați in mașina de patrulare in care se aflau. Update: The gunman walked up on the deputies and opened fire without warning or provocation. pic.twitter.com/cBQjyKkoxJ…

- Vorbind la lansarea noului model Ghost, Muller-Otvos a declarat pentru BBC ca cererea este ”mai mult sau mai puțin la nivelul normal” in Asia, Europa și Orientul Mijlociu, scrie News.ro. Rolls-Royce Ghost va fi comercializat in Marea Britanie la prețul de 250.000 de lire sterline (332.617 dolari), care…

- Un barbat de 27 de ani a fost arestat in cazul atacurilor cu cuțitul care au avut loc sambata noapte, in orașul britanic Birmingham, și in urma carora un om a murit, iar alte șapte persoane au fost ranite. Poliția britanica a facut publice imagini cu un barbat cautat pentru crima.”Am arestat un barbat…