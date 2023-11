VIDEO. Un leu scăpat de la circ s-a plimbat nestingherit pe străzile orașului Un leu care a fugit de la circ s-a plimbat sambata pe strazile orasului italian Ladispoli, anuntul referitor la prezenta leului fiind facut chiar de primarul localitatii, intr-o postare pe Facebook. Leone scappato dal circo a Ladispoli, panico in citta. Il sindaco: «Non uscite di casa». Povero amore. Ha assaporato la liberta per poco. Indecenti […] The post VIDEO. Un leu scapat de la circ s-a plimbat nestingherit pe strazile orașului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Un leu care a fugit de la circ s-a plimbat sambata pe strazile orasului italian Ladispoli, anuntul referitor la prezenta leului fiind facut chiar de primarul localitatii, intr-o postare pe Facebook, transmite News.ro. „Un leu a scapat de la circ. Va rugam sa fiti foarte atenti si sa evitati calatoriile…

