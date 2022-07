VIDEO Un copil de nici 2 ani a căzut de la etaj în interiorul unul mall din Arad Un copil de aproape 2 ani a cazut de la etaj in interiorul unul mall din Arad și este internat acum in spital in stare foarte grava. Poliția a deschis o ancheta. Se pare ca micuțul care era insotit de familie, s-a strecurat in spatiul ingust aflat intre balustrada si un perete și a cazut […] The post VIDEO Un copil de nici 2 ani a cazut de la etaj in interiorul unul mall din Arad appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

