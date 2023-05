Stiri pe aceeasi tema

- Un mare miting pro-european se va desfașura duminica la Chișinau. Adunarea „Moldova Europeana” va avea loc in Piața Marii Adunarii Naționale. La eveniment vor participa lideri politici din Republica Moldova, dar și președintele Parlamentului European. CITESTE SI O sa taca armele? Papa Francisc…

- Papa Francisc i-a cerut cardinalului italian Matteo Zuppi sa isi asume o misune de pace, in incercarea de a pune capat razboiului din Ucraina, a anuntat sambata Vaticanul, conform agentiei Reuters.Zuppi, in varsta de 67 de ani, este presedintele conferintei episcopilor din Italia, scrie agerpres.ro.…

- Antrenorul Patrick Mouratoglou si-a afirmat sustinerea categorica pentru Simona Halep, intr-un mesaj lung postat pe Twitter, el precizand ca sportiva este victima unei “hartuiri de neconceput” din partea ITIA si ca este imposibil ca fostul lider WTA sa fi facut vreodata ceva ilegal. CITESTE SI…

- George Cosac merge in continuare pe mana Simonei Halep și nu ințelege de ce Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului a venit atat de tarziu cu dezvaluiri in cazul fostului lider mondial. Președintele Federației Romane de Tenis crede ca Halep este „harțuita” in scandalul de dopaj. Totodata,…

- Vor fi 34 de grade la Madrid, 36 la Zaragoza, 39 la Sevilla. Spania va cunoaste un val de caldura "exceptional" pentru luna aprilie, a avertizat duminica agentia spaniola de meteorologie AEMET. Acest lucru se datoreaza unei mase de aer cald si uscat dinspre Africa care, combinat cu un soare puternic,…

- Fermierii din sudul Europei se confrunta cu o criza a culturilor. Luni intregi de seceta au intrerupt recoltele din acest an, iar unii ecologiști spanioli avertizeaza ca țara ar putea fi in curand incapabila sa susțina culturile de cereale, cum ar fi graul și orzul. “Peste 3,5 milioane de hectare de…

- „Dragilor, Dupa 1 luna in Barcelona, in care am stat doar 3 zile in spital, iar restul am fost doar ambulatoriu ca sa fac un mic rezumat deocamdata nu ni s-a confirmat niciun diagnostic, mai așteptam rezultatele la inca o testare genetica care poate ne va lumina. Deocamdata exista doar suspiciunea unui…

- Lionel Messi si Antoine Griezmann au investit in lantul de fast-food Vicio, ca actionari ai Barlon Capital. Cele doua vedete au jucat impreuna la FC Barcelona intre 2019 si 2021. Potrivit presei iberice, compania Barlon Capital, la care Messi si Griezmann sunt actionari, a investit 17 milioane de euro…