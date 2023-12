Stiri pe aceeasi tema

- Un laborator SMART si un studio de podcast pentru studenti au fost inaugurate, azi, cu ocazia Zilelor UMFST, in cladirea fostului Mures Mall din centrul municipiului Targu Mures, achizitionata recent de Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie "George Emil Palade". Rectorul UMFST Targu…

- Disciplina de Urologie din cadrul Facultații de Medicina a Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș desfașoara, in perioada 11-13 decembrie, un curs de urodinamica, eveniment inclus in programul amplu al Zilelor UMFST. „Ne propunem sa evidențiem…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mures gazduieste, incepand de miercuri, intrunirea celor 16 parteneri ai consortiului COALition in proiectul "Promovarea excelentei in inovare in transformarea regiunilor carbonifere in economii infloritoare,…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș a achiziționat, de curand, imobilul cunoscut și sub denumirea de Centrul comercial Mureș Mall din municipiul reședința de județ, potrivit unor surse foarte bine informate ale cotidianului Zi de Zi.…

- Vrei sa devii voluntar in cadrul unei instituții academice?! Atunci știrea aceasta este pentru tine. Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu-Mureș organizeaza programul de voluntariat intitulat Voluntariat in folosul Universitații (VIFU), conform…

- Un nou proiect media la Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș! Universitatea face preselecții pentru studenții care vor sa lucreze la noul radio online. Iata anunțul de recrutare: Fii vocea RADIO UMFST! Adauga o extra experiența anilor de studenție!…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș și-a marcat prezența, printr-o delegație, la cel mai important eveniment educațional la nivel global, anume Conferința și Expoziția Anuala a Asociației Europene pentru Educație Internaționala – EAIE…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mureș a lansat programul "Open Space Learning". In cadrul acestuia, studenții pot folosi spații dedicate procesului de invațare, dotate cu tablete, calculatoare, carți electronice cu tematica psihologica și multe…