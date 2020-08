Stiri pe aceeasi tema

- La Minsk, capitala Belarus, zeci de mii de oameni s-au adunat la un miting neautorizat, in sprijinul Svetlanei Tihanovskaia, candidata la alegerile prezidențiale din Belarus și principala adversara a actualului președinte, Alexandr Lukașenko, informeaza site-ul local de știri Tut.by .

- Siria a organizat astazi alegeri parlamentare in zonele controlate de guvern din țara, in condițiile in care președintele Bashar al-Assad implinește 20 de ani la putere, pe fondul unui razboi continuu și al unor profunde probleme economice, potrivit Aljazeera . Mai mult de 7.400 de sectii de votare…

- Real Madrid a devenit campioana Spaniei pentru a 34-a oara in istoria clubului. Messi a izbucnit dupa meci: „Eu ziceam ca nu luam UEFA Champions League, dar nu am fost in stare nici sa castigam La Liga", informeaza Mediafax.Citeste si: Germanul Thomas Bach va candida pentru un nou mandat la…

- Cea mai mare parte a tarii se va afla, in urmatoarele trei zile, sub o informare de instabilitate atmosferica si disconfort termic, reiese din prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM).

- Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, și președintele Belarus, Alexandr Lukașenko, au participa marți, 30 iunie, la inaugurarea Memorialului Soldatului Sovietic, care a fost inalțat intr-o suburbie a orașului Rjev, regiunea Tver. Putin i-a facut lui Lukașenco invitația de a participa…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, o informare de ploi torentiale, vijelii si grindina, valabila in majoritatea regiunilor tarii, in perioada 7 iunie, ora 13:00 - 9 iunie, ora 6:00, noteaza Agerpres.Potrivit meteorologilor, pe parcursul zilei de duminica, 7 iunie, vor fi…

- "Maidan in Belarus nu va fi!" Despre acest lucru a declarat președintele acestei țari, Alexandr Lukașenko, la o intilnire cu președintele KGB belarus, Valerii Vakulcik. Lukașenko a indemnat structurile de forța sa opreasca incercarile de a distruge integritatea țarii. Declarația a fost facuta de șeful…

- Președintele CJ Ilfov, Marian Petrache, susține ca intalnirea dintre liderii PNL și președintele Klaus Iohannis, de la Vila Lac, nu a fost una tensionata, dar discuțiile au fost unele extrem de aplicate. Petrache susține ca varianta agreata de majoritatea liderilor PNL este ca alegerile locale sa…