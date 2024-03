Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul și-a reafirmat miercuri poziția conform careia alegerile in urma carora președintele Vladimir Putin a obținut un al cincilea mandat au fost corecte, pe fondul acuzațiilor de fraudare a votului formulate de unii observatori independenți ruși și de voci din opoziție, relateaza Reuters.Putin…

- Presedintele rus Vladimir Putin susține ca victoria sa in alegeri va permite Rusiei sa devina mai puternica si mai eficienta. Putin a vorbit si despre protestul „fara efect” fata de el si a adaugat ca Rusia trebuie sa isi intareasca armata, informeaza Reuters si BBC. Vorbind la sediul sau de campanie,…

