- Duminica dupa amiaza, polițiștii constanțeni au fost solicitați in Eforie Nord unde mai multe persoane se luasera la bataie. Un grup de turiști și altul de salvamari s-au luat la cearta apoi au inceput sa se loveasca. La fața locului au ajuns mai multe Ambulanțe. Șase turiști din București ar fi fost…

- Patru persoane au fost ranite și au primit ingrijiri medicale la spital și alte patru au ajuns la Poliție pentru a da declarații dupa un scandal izbucnit pe plaja din Eforie Nord intre un grup de turiști și salvamari. Scandalul de pe plaja din Eforie a izbucnit intre salvamari și un grup de turiști…

- Scandal pe plaja din Eforie Nord. Mai multe persoane au fost implicate duminica dupa-amiaza intr-o altercație, iar doua au ajuns la spital. Potrivit IPJ Constanța, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unei altercații intre mai multe persoane, in stațiunea Eforie Nord. La fața locului,…

- Polițiștii constanțeni au intervenit duminica, in jurul orei 17.00, in stațiunea Eforie Nord, dupa ce un scandal violent a avut loc intre un grup de turiști și salvamari. Conflictul s-a iscat din cauza ca turiștii ar fi fost nemulțumiți de modul in care salvamarii ar condus ATV-urile pe plaja, au transmis…

- Altercatie intre mai multe persoane, in statiunea Eforie Nord. Astazi, in jurul orei 17.30, politistii constanteni au fost sesizati cu privire la producerea unei altercatii intre mai multe persoane, in statiunea Eforie Nord. La fata locului, din primele cercetari, politistii au stabilit ca incidentul…

- Bataie la malul marii, la Navodari, intre doi vietnamezi: unul dintre ei a fost injunghiat in zona abdomenului, transmite IPJ Constanța. Polițiștii l-au prins pe agresor in scurt timp și i-au intocmit dosar penal pentru lovire sau alte violențe. Polițiștii din Navodari au fost sesizați miercuri noaptea…

- Doi barbati au fost injunghiati si transportati la spital, in urma unei altercatii iscate intre mai multe persoane, in noaptea de duminica spre luni, in statiunea Costinesti. Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta a informat ca suspectii de comiterea faptelor sunt in prezent la sediul politiei…

- Scandal in toata regula, in noaptea de joi spre vineri, intr-un local din Piața Unirii din Timișoara. Doua femei s-au luat la bataie, iar una dintre ele s-a ales cu un pahar in cap și a ajuns la spital. Polițiștii au deschis un dosar penal.