- Senatorul republican Ted Cruz va formula obiectii privind validarea voturilor Colegiului electoral în statul Arizona, afirma surse politice de la Washington citate de site-ul Axios.com si de cotidianul The Washington Post. Ted Cruz se numara printre cei 13 senatori republicani care au…

- Presedintele în functie al SUA, Donald Trump, l-a criticat vehement, luni, pe senatorul republican Tom Cotton, care a afirmat ca nu va sustine eforturile unor colegi din Congres de contestare a validarii rezultatului scrutinului prezidential, câstigat de Joseph Biden, conform publicatiei…

- William Barr, secretar american al Justitiei si procuror general în exercitiu, a declarat luni seara ca nu va numi procurori speciali pentru investigarea lui Hunter Biden, fiul presedintelui-ales Joseph Biden, si nici în cazul fraudelor electorale reclamate de presedintele în functie,…

- Agenția americana a medicamentului a aprobat in regim de urgența utilizarea vaccinului produs de Pfizer. Imunizarea va incepe in cateva zile, iar prima persoana vaccinata din Statele Unite va fi președintele Donald Trump, in mai puțin de 24 de ore.

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump, 74 de ani, a fost filmat in timp ce a facut aluzie ca ar putea candida din nou la presedintia SUA in 2024, relateaza dpa, citata de Agerpres. Potrivit sursei citate, Trump a afirmat in fata invitatilor la o receptie privata la Casa Alba ca, daca actiunile…

- Presedintele în functie al SUA, Donald Trump, a criticat dur, joi, postul de televiziune Fox News, acuzându-l ca anul acesta a avut o atitudine diferita fata de scrutinul prezidential din 2016 si, potrivit unor surse de la Washington, vrea sa creeze un grup mediatic concurent, potrivit…