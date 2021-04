Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu a afirmat vineri ca Trilaterala Romania-Polonia-Turcia functioneaza foarte bine, iar relevanta si utilitatea sa au sporit semnificativ, contribuind, in cei 9 ani de existenta, la consolidarea Aliantei Nord Atlantice, cat si la asigurarea securitatii flancului…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a primit, joi, pe ministrii Afacerilor Externe din Republica Polona, Zbigniew Rau, si Republica Turcia, Mevlut Cavusoglu, insotiti de ministrul roman Bogdan Aurescu, cu prilejul participarii acestora la lucrarile Trilateralei pe teme de securitate Romania-Polonia-Turcia,…

- In contextul tensiunilor recente intre SUA și Uniunea Europeana, pe de-o parte, și Rusia, pe de alta parte, reuniunea trilaterala (Romania-Polonia-Turcia) organizata zilele acestea de Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei capata o semnificație majora și se arata de mare interes internațional.…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a pledat pentru consolidarea posturii NATO de descurajare si aparare pe intreg Flancul Estic in a doua zi a reuniunii ministrilor de externe ai statelor membre ale Aliantei Nord-Atlantice. Seful diplomatiei romane a participat miercuri la sesiunea…

- Seful DSU, Raed Arafat, a anuntat ca urmeaza sa semneze ordinul de carantinare a Timisoarei si comunelor periurbane, Giroc, Mosnita Noua, Dumbravita si Ghiroda. Vor ramane deschise doar magazinele alimentare si farmaciile. Mall-urile si terasele vor fi inchise. "Trebuie sa ne uitam la situatia in care…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a avut joi o intalnire de lucru cu ministrul Afacerilor Externe si Comertului Exterior al Ungariei, Peter Szijjarto, in cadrul careia s-a accentuat necesitatea dezvoltarii relatiilor bilaterale dintre cele doua state, in mod special in domeniul Energiei. Sursa foto:Virgil…