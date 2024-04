Klaus Iohannis se angajeaza sa ramana in lupta pentru funcția de șef al NATO, in ciuda sprijinului acordat lui Mark Rutte de catre SUA. Șeful statului Klaus Iohannis a declarat ca nu iși va retrage candidatura pentru funcția de secretar general al NATO și nici nu va negocia alte poziții la nivel european. Aceasta declarație vine in contextul in care mai mulți oficiali straini au exprimat susținerea pentru premierul olandez Mark Rutte pentru aceasta poziție. Cu toate acestea, Iohannis considera ca șansele sale raman rezonabile, subliniind ca se concentreaza pe NATO. „Nu intenționez nici sa ma retrag,…